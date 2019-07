Ação foi realizada no período noturno, com busca ativa de animais peçonhentos visando garantir segurança e proteção de alunos e profissionais que trabalham nas unidades

publicado em 16/07/2019

O objetivo da ação visou garantir a segurança e proteção de todos os alunos matriculados nas escolas municipais (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Prefeitura de Votuporanga, por meio das Secretarias Municipais da Saúde e da Educação, realizou ação preventiva de Saúde Pública durante um mês nas escolas municipais. O trabalho de busca ativa de animais peçonhentos foi realizado no período noturno.O objetivo da ação visou garantir a segurança e proteção de todos os alunos matriculados nas escolas municipais, bem como dos profissionais que trabalham nas unidades.Profissionais da Saúde realizaram treinamento e capacitação com profissionais da Educação sobre os cuidados a serem tomados na prevenção e em caso de acidentes de animais peçonhentos. As orientações foram feitas no Polo da Universidade Aberta do Brasil (Polo UAB).O Secretário Municipal da Educação, Marcelo Batista, afirmou que a busca ativa foi realizada em 30 Unidades Escolares do Município, criando estratégias preventivas para com todos que trabalham e estudam nas escolas municipais. “Nós realizamos ações para garantir a segurança dos nossos alunos e servidores. Educar e cuidar não se desvinculam e Educação se faz por completo”.