Programação reúne apresentações e atividades dançantes, a partir das 15h, no Ginásio “Mário Covas”

publicado em 18/07/2019

As oficinas são abertas para toda comunidade (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

O Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Votuporanga, com apoio da Secretaria de Esportes e Lazer, realizará neste sábado (20/07), na quadra poliesportiva do Ginásio “Mário Covas”, no bairro Pozzobon, oficinas gratuitas de Dança Circular. As atividades começam às 15h e seguem até as 19h com 30 minutos de intervalo.As oficinas são abertas para toda comunidade. Para participar, a população pode doar um quilo de alimento não perecível e/ou agasalho.O evento reúne apresentações e atividades dançantes que serão conduzidas e ensinadas pelas artistas votuporanguenses Cristina Bonetti, que atua na Universidade de Goiânia; Eugenia Nogueira Pereira, Mariza Rodrigues Jacintho e Jaqueline Bisse, pós-graduadas em Danças Circulares.As Danças Circulares chegaram ao Brasil em 1984 e são uma expressão artística presente na história da humanidade que refletem na união entre as pessoas. Elas trabalham a simplicidade dos movimentos feitos em grupo e a harmonização entre corpo, mente e coração, além de possuir como principal benefício o desenvolvimento do autoconhecimento.