publicado em 12/07/2019

O Transporte Cidadão tem como objetivo incentivar o uso do transporte público na cidade (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança, vai disponibilizar transporte público a partir das 14h, deste sábado (6/7), para interessados em assistir ao jogo do CAV (Clube Atlético Votuporanguense) contra Mirassol, na Primeira rodada da Copa Paulista. O ônibus sairá da estação da Praça da Matriz e levará os torcedores até a Arena Plínio Marin.

O custo do bilhete é de R$ 3,50. Entretanto, cadastrados no Transporte Cidadão pagam R$ 2,50, mediante apresentação do cartão.

Transporte Cidadão

O transporte coletivo em Votuporanga, denominado como Transporte Cidadão, tem como objetivo incentivar o uso do transporte público na cidade. Para usuários que possuem o cartão do programa, a Prefeitura de Votuporanga subsidia parte da passagem, reduzindo o preço do bilhete.