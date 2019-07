Oitava edição traz apresentações gratuitas para crianças, adultos e deficientes visuais no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”

publicado em 20/07/2019

A programação da oitava edição terá início nesta terça-feira (23) e segue até o domingo (28) (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Quem aprecia espetáculos teatrais tem um bom motivo para conferir a Mostra de Teatro “Deco D’Antônio”, realizada pela Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo. A programação da oitava edição terá início nesta terça-feira (23) e segue até o domingo (28) com apresentações gratuitas, abertas a toda a comunidade, no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”.Na abertura, na terça-feira (23), às 20h30, o grupo teatral Abayomi Cia de Teatro apresenta “Duas Faces”, uma livre adaptação do poema “O Mentiroso” do francês Jean Cocteau. O espetáculo minimalista, conta a história de um réu frente a um tribunal prestes a ter sua sentença, tentando convencer a todos de sua inocência. Numa linha tênue entre a verdade e a mentira, percorre em sua defesa dissertando sobre os acontecimentos do cotidiano com um dilema, qual o peso da verdade e da mentira e suas consequências. A direção é de Rupert Azevedo. A classificação indicativa é de 10 anos.Na quarta-feira (24), às 19h30, a Companhia Teatro de Maria apresenta o espetáculo “Viagem das sensações”. A peça incita uma reflexão sobre as dificuldades das vivências de cada um. A personagem Brisa, por ser uma menina muito insatisfeita com sua condição, resolve procurar uma cor. Nessa aventura, encontra alguns personagens que a faz entender o quão especial ela continua a ser mesmo do seu modo. A direção é de José Antônio Morelli e grupo. A classificação é livre.Com uma dobradinha de apresentações, na quinta e sexta-feira (25 e 26), às 20h30, a Confraria Factral apresenta “Crônicas de Nelson: A vida como ela é”, um espetáculo voltado também para deficientes visuais, já que a história é narrada. O público terá a chance conhecer o polêmico autor Nelson Rodrigues. São dois contos que retratam a vida de casais tomados pelos seus medos. A direção é de Jorge Mesquitta. A classificação é de 14 anos.O sábado (27) é voltado para as crianças. Às 19h30, o espetáculo de bonecos “A Flauta Mágica”, da companhia Lub-Dub Teatro, contará a história de personagens que vivem em um reino distante habitado por seres mágicos. Em um passeio pela floresta encantada eles precisam se manter a salvos. A aventura é interrompida, pela Rainha da Noite, que os presenteia com duas armas mágicas, uma flauta e um carrilhão, que usados no momento certo, os ajudarão a vencer essa batalha. A obra é uma livre inspiração da obra de Wolfgang Amadeus Mozart, com libreto alemão de Emanuel Schikaneder, dirigida por Maurício Fuscaldo e Rupert Azevedo.O encerramento, no domingo (28), às 19h30, o espetáculo “Uma fada às avessas”, da Companhia Às Avessas, também é voltado para as crianças. Copo-de-leite é uma fada aprendiz e para se tornar Fada Madrinha, ela precisa somar pontos no currículo, realizando os mais diversos trabalhos. Acontece que ela só entra em furada! É encarando um bico como fada do dente que nossa desajeitada fadinha passará por poucas e boas, tudo para garantir o aluguel do mês. A direção é de Kátia Kinoshita.Vale ressaltar que todas as apresentações são gratuitas. Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”, está localizado na Av. dos Bancários, 3299 - Jardim Alvorada, em Votuporanga.