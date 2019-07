Com tão pouco informação, a vontade de conhecer seu verdadeiro pai falou mais alto

publicado em 12/07/2019

(Foto: Arquivo Pessoal)

Michael Luciano Marques Batista entrou em contato com o jornal A Cidade com um desejo imenso de localizar uma pessoa de seu passado: o pai. Ele contou que soube há pouco tempo, por sua avó, a identidade do seu genitor, com quem nunca teve contato.

Com tão pouco informação, a vontade de conhecer seu verdadeiro pai falou mais alto. Michael contou à reportagem que nasceu no dia 15 de setembro de 1987, no município de Monte Aprazível, no entanto, atualmente reside na cidade de Guariba.

Em conversa com A Cidade, ele relatou que sua mãe se chama Elizabete. Sua avó disse que seu pai se chama Gilberto e, na época, trabalha com a indústria moveleira, mais especificamente, entalhava móveis.

Na esperança de localiza-lo, Michael disponibilizou uma imagem de seu pai ainda jovem. Sem mais informações, ele solicita para a população votuporanguense que, caso conheça Gilberto, entre em contato imediatamente pelo telefone (16) 99720-8120 ou fale com a reportagem do jornal A Cidade, que está localizado na rua Barão do Rio Branco, nº 4446.