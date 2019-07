A dupla esteve nos estúdios da Cidade FM para uma entrevista e conversou sobre a carreira musical

publicado em 29/07/2019

Jordana e Faust participaram de uma entrevista, na manhã desta segunda-feira, nos estúdios da Cidade FM (Foto: A Cidade)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brA dupla sertaneja Jordana e Faust esteve em Votuporanga e participou de uma entrevista nos estúdios da Cidade FM, na manhã desta segunda-feira. As cantoras, que estão juntas há dois anos, falaram sobre o novo projeto, cantaram sucessos da dupla e falaram sobre as carreiras no mundo da música.Durante a entrevista, Jordana contou que é de Divinópolis-MG e iniciou sua carreira na adolescência. “Eu canto desde os meus 14 anos, sempre cantei com minha família, inclusive tenho um pai e um irmão que também cantam e eles foram minhas influências para começar a cantar. E desde então, continuo cantando”, contou Jordana.“Eu comecei a cantar desde os meus oito anos de idade. Já comecei cedo, lá no Norte o negócio é difícil, ou você trabalha ou passa fome (risos). Eu sou de Rolim de Moura, lá de cima”, revelou Faust.As artistas já trabalhavam com música antes de formarem a dupla sertaneja, e por conta das mudanças nas estradas, se conheceram após trabalharem na mesma empresa do universo musical, em grupos diferentes. Em virtude de uma gravação em um programa de televisão, no SBT, as cantoras tiveram a ideia de se unirem e criar a dupla.“O nosso show é bem pra cima, a gente traz um pouquinho da nossa essência do baile. A gente faz sertanejo, mas também fazemos de tudo. Tocamos músicas internacionais, funk para a galera curtir, modão e sertanejo, que é a nossa essência”, contaram.A dupla ainda falou sobre o novo trabalho e contou que a música ‘Traição Premeditada’ foi uma das primeiras canções escolhida para fazer parte do repertório do DVD. “Quando sentamos e ouvimos, nós falamos que essa música muita gente iria se identificar com ela, então ela tem que entrar no DVD”.O DVD foi gravado em Goiânia e levou três meses para a preparação para a gravação. Por conta do carinho pela cidade, as cantoras optaram por gravar na capital de Goiás, além de ser considerada a cidade do sertanejo. Foram diversas audições para serem escolhidas oito músicas para o projeto.Para finalizar, as cantoras disseram que o público pode esperar novidades e novos projetos devem ser realizados para alavancar a carreira. Além do bate-papo, elas cantaram sucessos do novo DVD.