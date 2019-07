Evento promovido pelo Hospital é voltado para todas as idades; crianças até 12 anos não pagam

publicado em 15/07/2019

Toda a renda arrecadada será utilizada para a manutenção dos atendimentos do Hospital (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

A Santa Casa de Votuporanga quer reunir a sua família na véspera do aniversário de 82 anos de Votuporanga! A Instituição vai realizar o show beneficente do cantor Gustavo Mioto, no dia sete de agosto, no Centro de Eventos do Assary.Música de qualidade, estrutura diferenciada, diversão e uma causa mais nobre ainda: salvar vidas. Toda a renda arrecadada será utilizada para a manutenção dos atendimentos do Hospital, que assiste a 70% via Sistema Único de Saúde (SUS).Para não deixar ninguém de fora deste lazer, crianças de 0 a 12 anos não pagam. Elas devem estar com seus documentos pessoais e com seus pais durante o evento. Já na faixa etária dos 13 até 17 anos, o valor é de meia entrada (R$15 pista) e o menor deve estar com os pais ou terceiros com declaração de responsabilidade. “Sabemos o quanto que o Gustavo Mioto é muito querido por todos, especialmente pelo público jovem. Nossa procura está grande pelos fãs menores de idade, que estão chamando seus pais para este show do ano”, contou o provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana.Ele destacou que o lote promocional é um sucesso. Os convites custam R$30 para pista, divididos em duas vezes no cartão de crédito. “Quisemos proporcionar para toda a população um preço acessível. Queremos que o Gustavo sinta todo este amor, seja bem recepcionado em sua cidade. Vamos lotar o Assary com esta energia do bem, da solidariedade”, afirmou.O provedor disse ainda que diversos pontos de vendas foram criados para o show. “Temos que agradecer empresários, comerciantes, escolas que se uniram nesta corrente. Concentramos locais em diferentes áreas da cidade, a fim de facilitar na logística. Alguns parceiros inclusive estão fechando promoções, como o caso da Box Vechiato que irá ceder um mês de atividade física grátis para quem adquirir o convite”, frisou. Para os internautas, a loja física do Guichê Web ou site está à disposição.Para aqueles que amam conforto, camarote rodeado de amigos, tem um espaço reservado com mesas de seis e oito lugares, pertinho do palco. O mapa das mesas está disponível na Administração e o valor pode ser creditado em até quatro vezes.Ju BalbiA DJ mais conhecida da região e querida do público, Ju Balbi, irá fazer uma apresentação no dia sete. “Gostaria de agradecer a Ju Balbi, que irá abrilhantar ainda mais nosso show. Será sucesso, com certeza!”, finalizou.Cartaz em anexo.Confira os pontos de vendas:Guichê WebAv. Vale do Sol, 5236 - sala 3 - Vale do SolMadrid ImóveisRua Pernambuco, 3075 – CentroAutoposto VotuRua Amazonas, 4398 - Vila Muniz775Rua Pernambuco, 3380 - CentroMicrolinsAvenida Antônio Augusto Paes, 3882 – Vila PaesBox VechiatoAvenida Pedro Madrid Sanches, 2837 - ColinasCacau ShowRua Amazonas, 3370 - CentroPadaria Doce PãoAvenida Olivio Commar, 3849 – Monte VerdeDona Nena Mini MercadoAvenida Conde Francisco Matarazzo, 1818 – Jardim das Palmeiras 2Marcelo SupermercadosRua Felício Gorayeb, 2634 - Jardim Bom ClimaPoly SportRua Amazonas, 3147 - Patrimônio NovoRádio CidadeRua Barão do Rio Branco, 4454 - Recanto dos EsportesFlor de LisRua Ivaí, 3012 - Jardim EldoradoRudy DanyRua Tocantins, 3484 – Santa ElizaRua Leonardo Commar, 2319 - Pozzobon