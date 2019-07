A primeira colisão aconteceu na rua São Paulo, no centro de Votuporanga, a segunda ocorreu na rodovia Péricles Belini

publicado em 06/07/2019

Um dos acidentes ocorreu na rua São Paulo, no centro de Votuporanga envolvendo um carro e uma moto (Foto: Érika Chausson/A Cidade)

Érika Chausson

erika@acidadevotuporanga.com.br





Dois acidentes de trânsito foram registrados na manhã deste sábado, em Votuporanga. A primeira colisão aconteceu entre um carro e uma moto na rua São Paulo, no centro de Votuporanga. Um jovem de 22 anos ficou levemente ferido.

Segundo informações preliminares, o condutor do carro estava saindo de um estacionamento existente no local para fazer o cruzamento e seguir pela rua São Paulo, quando não teria avistado o motociclista, que seguia pela mesma via, e acabou colidindo na lateral do veículo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o Samu de Votuporanga, foi acionado para prestar atendimento à vítima, que foi encaminhada para a Santa Casa de Votuporanga para receber atendimento médico.

A Polícia Militar compareceu no local para registrar o boletim de ocorrência e controlar o trânsito, que teve parte da rua interditada. As causas do acidente serão investigadas pelas autoridades.

Já a segunda colisão, também registrada na manhã deste sábado, ocorreu entre dois carros na rodovia Péricles Belini, no perímetro de Votuporanga. Conforme as informações preliminares, a condutora de um dos automóveis seguia pela antiga avenida da Coacavo, quando tentou realizar o cruzamento do trevo existente no local.

Ainda de acordo com as informações, ao realizar a manobra, a motorista foi atingida por outro veículo, também conduzido por outra mulher, que seguia pela rodovia Péricles Belini, sentido Nhandeara a Votuporanga.

O Corpo de Bombeiros de Votuporanga foi acionado para prestar atendimento às vítimas, já que uma das mulheres teria ficado presa, no entanto, sem risco. Apesar do impacto, ambas as motoristas não tiveram ferimentos graves e foram encaminhadas até a UPA para receber atendimento médico.

Da mesma forma, compareceram no local a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária de Votuporanga para registrar a ocorrência e controlar o trânsito. As causas do acidente também serão apuradas.