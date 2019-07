Comemoração de Corpus Christi foi em clima de solidariedade

publicado em 11/07/2019

Foram destinados 500 quilos de mantimentos para o Hospital (Foto: Santa Casa)

Todo tempo é momento de ajudar o próximo, com muito amor. Para Álvares Florence, esta atitude generosa tem ainda mais sentido nas comemorações de Corpus Christi, festa católica que celebra a importância da Eucaristia (Santa Ceia).

A Paróquia São João Batista aproveitou a ocasião para arrecadar alimentos para a Santa Casa de Votuporanga, referência para 53 municípios da região noroeste. Foram destinados 500 quilos de mantimentos para o Hospital que atende 70% dos pacientes via Sistema Único de Saúde (SUS).

A comunidade se mobilizou para a causa. “Na missa de Corpus Christi, foram entregues os mantimentos como arroz, óleo, macarrão, feijão, entre outros. As coordenadoras das pastorais e o padre Luiz Vassalo direcionaram novamente as doações para a Instituição, que atende tão bem nossa população”, contou Rosilda Batista da Silva, diretora de Saúde do Município.

Os alimentos foram entregues para o Serviço de Nutrição e Dietética da Santa Casa, responsável pelo fornecimento de aproximadamente 1.700 refeições diárias de pacientes e acompanhantes, contribuindo para assistir nossa demanda.

O provedor da Instituição, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu a iniciativa. “Arrecadações de alimentos nos auxiliam em nosso orçamento, reduzindo despesas com compras e suprindo nossa demanda. Quero agradecer a cada um que doou, cada item é de grande valor para Hospital, principalmente para nossos pacientes. Vocês não imaginam como esta colaboração é importante e necessária”, disse.

Luiz Fernando recordou que esta foi a segunda edição. “Álvares Florence é muito solidária. Em 2017, eles nos presentearam com 140 quilos de alimentos. Nosso muito obrigado mais uma vez”, finalizou.