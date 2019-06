A Prefeitura de Votuporanga tenta um entendimento com a empresa que atualmente é responsável pela obra no estádio

publicado em 26/06/2019

O prefeito João Dado conversou com a reportagem do jornal A Cidade sobre a obra da Arena (Foto: Érika Chausson/A Cidade)

Daniel Castro

A obra de iluminação da Are na Plínio Marin poderá ser feita por outra empresa. Em conversa com o jornal A Cidade, o prefeito João Dado contou que está buscando entendimento com a empresa que ganhou a licitação, a J. A. Tineli Marques & Cia LTDA, de Palmeira d’Oeste, uma vez que ela não é especialista em iluminação.

A ideia, conforme o chefe do Poder Executivo, é que a firma abra mão para outra empresa realizar a obra de iluminação.

Dado observou que, provavelmente, a J. A. Tineli iria terceirizar o serviço de iluminação, já que não é a área dela. Caso a negociação seja concretizada positivamente, a empresa abriria mão do trabalho e o Poder Executivo realizaria outra licitação para contratação de outra firma.

O prefeito lembrou ainda que o serviço de cobertura avançou nas últimas semanas. As primeiras peças da cobertura chegaram ao estádio no dia 8 de outubro de 2017.

A obra proporcionará mais conforto para o público assistir aos jogos sediados na Arena, já que toda a arquibancada paralela ao campo receberá a cobertura. O trabalho é acompanhado e fiscalizado pela Prefeitura de Votuporanga, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras.