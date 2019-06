Cidade

Parisi realiza 4º Leilão de Gado em prol à Santa Casa

Evento será no próximo dia sete, a partir das 10h, no Salão Paroquial; renda irá beneficiar centenas de pacientes do SUS

publicado em 25/06/2019

O Leilão terá início a partir das 10h, reunindo os municípios de toda a região (Foto: Santa Casa de Votuporanga) Parisi está nos preparativos para a quarta edição do Leilão de Gado em prol à Santa Casa de Votuporanga. A comissão de voluntários está a todo vapor para o evento, que será realizado no próximo dia sete, no Salão Paroquial. O Leilão terá início a partir das 10h, reunindo os municípios de toda a região. São mais de 30 voluntários que estão se dedicando na causa de salvar vidas! Afinal, o recurso arrecadado será utilizado em benefício de centenas de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Até o momento, foram doadas 40 cabeças de gado. “Ainda estamos recolhendo os animais. Aqueles que quiserem contribuir podem entrar em contato comigo, colaborando com a nossa Santa Casa, que atende tão bem nossos moradores”, afirmou o secretário de Saúde e também voluntário do Leilão, Osvaldo Prete conhecido como Osvaldinho. Osvaldinho contou que o programa é para toda família. “Serão comercializados espetos, kaftas, arroz e feijão gordo. Convidamos a todos para almoçar conosco. Estamos trabalhando fortemente, para que o evento seja um sucesso e conquiste recurso para o Hospital”, complementou. Ele agradeceu o empenho da comissão. “São muitas pessoas dispostas a colaborar, que se dedicam pelo próximo. Que cuidam de bretes, da alimentação, servindo mesas. Deixo meu agradecimento desde já, tudo é possível graças a eles”, disse. O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu Parisi. “É a quarta edição de um evento que já é sucesso e tradicional. Nosso Hospital é abençoado por contar com voluntários abnegados, que juntos fazem toda a diferença. Não temos dúvidas de que a região participará conosco em mais um leilão em prol da Instituição”, finalizou.

