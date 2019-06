Evento em prol da Santa Casa será nesta quinta-feira (13/6), às 19h30, no Assary Clube de Campo

publicado em 12/06/2019

No evento, Rick compartilhará sua experiência e conta um pouco sobre a trajetória (Foto: Reprodução)

A grande espera acabou! A megapalestra em prol da Santa Casa de Votuporanga com empreendedor e influenciador digital, Rick Chesther será logo mais, na quinta-feira (13/6), a partir das 19h30, no Assary Clube de Campo.

O público atendeu ao chamado do Hospital, comprando ingressos para o evento que mudará a perspectiva de Votuporanga e região. Toda a renda será utilizada para a manutenção dos atendimentos do Sistema Único de Saúde (SUS), com muita qualidade e humanização.

Rick Chester se define como "mensageiro", do tipo que gosta de trocar ideias e despertar o protagonismo individual de quem o escuta, por meio de um discurso que alterna entre empreendedorismo e fé. Foi dessa forma que ele já atraiu mais de 600 mil seguidores em suas redes sociais e é com essa mesma “pegada” que o ex-vendedor de água em Copacabana quer conquistar você.

No evento, Rick compartilhará sua experiência e conta um pouco sobre a trajetória, das areias da Praia de Copacabana para o universo do empreendedorismo nacional, além de ter escrito, em 2018, o livro "Pega a Visão", integrante da lista dos mais vendidos.

Será a primeira vez do “mensageiro” em Votuporanga, ao menos para ministrar uma palestra para o público. O intuito é levar aos participantes as próprias descobertas e buscas de uma autoidentificação, seja pelo fracasso ou pelo sucesso, uma vez que cada um é autor de sua própria caminhada.

Quer mais? O livro “Pega a Visão” estará à venda no Assary, por R$40. Este valor inclui autógrafo e foto com o Rick. A renda também será para a Instituição de saúde, que atende mais de duas mil pessoas diariamente. “Não temos dúvidas que o interesse pela obra aumentará ainda mais, com o evento. Ele invoca as pessoas a saírem do conformismo e do reclamatório para empreender com sua trajetória pessoal. É a oportunidade de se motivar e ainda contribuir com a Santa Casa”, contou o coordenador de Captação de Recursos, Jaferton Martins.

Entrada da palestra

Jaferton contou que não há lugares reservados nas cadeiras. “Os lugares serão definidos de acordo com a ordem de chegada, mas já adiantamos que temos cadeiras suficientes para acomodar a todos”, disse.