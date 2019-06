Empreendedor e influenciador digital promete mudar sua vida, a partir das 19h30, no Assary Clube de Campo

publicado em 10/06/2019

O evento é considerado um dos melhores do ramo de economia e empreendedorismo (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

Está chegando! A palestra mais aguardada do ano será logo mais, nesta quinta-feira (13/6), às 19h30. Após passar em Harvard, Europa, Japão, o empreendedor e influenciador digital Rick Chesther aterrissa em Votuporanga para um evento inédito na cidade e região!

É a chance de adquirir conhecimento, crescer pessoalmente e profissionalmente, se motivar e ainda salvar vidas! Quem não for, vai se arrepender, porque além de tudo a causa é nobre. A renda da palestra é para a Santa Casa de Votuporanga, único Hospital que atende o Sistema Único de Saúde (SUS) da cidade.

O evento é considerado um dos melhores do ramo de economia e empreendedorismo. No atual momento do Brasil, histórias como a do ambulante Rick Chester inspiram e dão esperança. Desempregado, ele pediu emprestado a um amigo R$10 para iniciar um negócio que acreditava ser lucrativo: vender água na praia. E deu certo. Ele conta que lucrava, por dia, entre R$150 a R$200 e "não voltava para a casa com menos que isso". Decidiu, então, compartilhar sua experiência na internet e, tão logo, alcançou milhares de visualizações no seu canal do Youtube, o Minuto Empreendedor.

O palestrante quer acabar com o pensamento de que empreendedorismo é algo distante da realidade da maioria, destinada apenas a quem já conta com um bom dinheiro. Porém, ao pesquisar o que significa a palavra empreender, veremos que nada mais é do que identificar, agir e superar um problema, seja seu próprio, ou da sociedade. Ou segundo o dicionário Aurélio: atitude de quem, por iniciativa própria, realiza ações ou idealiza novos métodos com o objetivo de desenvolver e dinamizar serviços, produtos ou quaisquer atividades de organização e administração.

É possível, sim, começar do zero em tempos difíceis! Esse é o recado que Rick Chesther, a sensação nas redes sociais, passa com suas palestras e vídeos. Para o carioca da Mangueira, o microempreendedorismo pode mudar não só o indivíduo, mas a vida de uma família, de uma comunidade, de um país.

Com seu jeito dinâmico e carismático, ele se conecta com o público despertando a autoestima e o ímpeto de sacudir a poeira e dar a volta por cima. Na palestra, estrutura as ideias para colocar em prática o lado empreendedor que todos temos e com o seu próprio exemplo mostra que chegar lá depende exclusivamente de enxergar as oportunidades. Os temas discutidos são: crise, criatividade, matemática, público e pessoas.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, convidou a todos. “Somos uma Instituição filantrópica, sem fins lucrativos e que está sempre em busca de recursos para a manutenção dos atendimentos, especialmente do Sistema Único de Saúde (SUS). Nos consideramos empreendedores sociais e estamos nos mobilizando para ações que visam a sustentabilidade do Hospital, não nos deixando reféns de verbas federais, estaduais e municipais. Estes eventos nos auxiliam financeiramente. Rick Chesther, com certeza, vem a somar em nosso cronograma, reunindo um grande público”, disse.

O coordenador de Captação de Recursos do Hospital, Jaferton Martins, enfatizou que os convites são limitados. "Estamos na reta final e a procura está cada vez maior. Não deixe para depois para adquirir os seus ingressos. O investimento de R$ 60 é pouco comparado aos benefícios. Você irá adquirir conhecimentos, expandir sua visão, aumentar seus lucros e ainda ajudar a Santa Casa. Não faltam motivos para ir e levar toda sua família”, disse.

Os interessados podem comprar na Administração da Instituição ou Guichê Web – loja física e site. “Lembrando que iremos comercializar no evento o livro “Pega a Visão”, por apenas R$40, também com renda para o Hospital. O Rick Chesther irá autografar a obra e tirar fotos com o público. Não temos dúvidas de que irá agregar e muito para todos os participantes”, complementou Jaferton. Mais informações no telefone (17) 3405-9139.