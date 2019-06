A mudança de endereço tem o objetivo de oferecer modernidade e maior comodidade aos cooperativos

publicado em 09/06/2019

A nova unidade fica localizada na rua São Paulo, esquina com a rua Tocantins, 3.311 (Foto: A Cidade)

Érika Chausson

erika@acidadevotuporanga.com.br





A nova agência da Sicoob UniCentro Brasileira deve ser inaugurada nesta segunda-feira em Votuporanga. Com um espaço mais amplo, segura e bem localizada, os cooperados do município contarão com a nova agência, que está localizada na rua São Paulo, esquina com a rua Tocantins, nº 3.311.

A mudança de endereço tem o objetivo de oferecer modernidade, maior comodidade, e seguindo o padrão da Sicoob UniCentro Brasileira, proporcionar um atendimento personalizado, como é realizado há 27 anos pela cooperativa.

Durante a inauguração, a equipe de diretoria da Sicoob UniCentro Brasileira recepcionará os convidados com um coquetel de inauguração. Toda população pode participar.

A cooperativa