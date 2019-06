Para a confirmação da causa da morte, foi coletado sangue para a análise

publicado em 01/06/2019

Antônia Bernarda Baldini, de 63 anos, faleceu nesta sexta-feira (Foto: Reprodução)

Da redação

Com os casos de dengue aumentando cada dia mais, Votuporanga registrou nesta sexta-feira, a morte de uma mulher, de 63 anos, com suspeita da causa da morte sendo a doença. Antônia Bernardo Baldini, que residia na rua José Manoel Olgado Manzano, no bairro Jardim Marin, contraiu a doença causada pelo mosquito Aedes Aegypti.

A idosa foi atendida pela Santa Casa de Votuporanga. Segundo o hospital ao jornal A Cidade, para confirmar a causa da morte, foi realizado uma coleta de sangue, que será encaminhado para o Instituto Adolfo Lutz, de São José do Rio Preto para as devidas análises, divulgando posteriormente a confirmação do resultado.

No início do mês passado, a Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, decretou estado de epidemia por conta do alto número de casos positivos da dengue. Logo em seguida, também decretou estado de emergência de saúde. Além dos casos positivos de dengue, o município ainda confirmou a morte de um paciente masculino de 71 anos causada pela doença.

Antônia Bernardo Baldini foi velada na Igreja Estrela da Manhã, que está localizada na zona sul da cidade. O sepultamento ocorreu na manhã deste sábado.