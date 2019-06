Camila Chiaparini Furlan, Renata Salvino Casado Bortolozo e Larissa Delgado André estiveram em São José do Rio Preto para treinamento sobre ventilação mecânica

publicado em 13/06/2019

O curso discutiu sobre Ventilação Mecânica e Fisioterapia Respiratória nas Cardiopatias Congênitas (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

A Santa Casa de Votuporanga não para de investir em conhecimento. A Fisioterapia da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal esteve no evento 4º Children´s Heartilink Internacional Meeting in Brazil, realizado na sexta-feira (7/6) no Hospital da Criança e Maternidade de São José do Rio Preto (HCM).

O curso discutiu sobre Ventilação Mecânica e Fisioterapia Respiratória nas Cardiopatias Congênitas. Participaram do treinamento as profissionais Camila Chiaparini Furlan, Renata Salvino Casado Bortolozo e Larissa Delgado André.

O evento recebeu a presidente da Fundação Children's HearLink (CHL), Jackie Boucher, e oito profissionais da Mayo Clinic, dos Estados Unidos (localizada na cidade de Rochester, Minnesota). A Mayo é uma das instituições mais renomadas mundialmente em tratamento do coração da criança.

Na abertura, o chefe do Serviço de Cardiologia e Cirurgia Cardiovascular Pediátrica (Seccap), Dr. Ulisses Alexandre Croti, agradeceu a parceria. "São 17 anos cuidando de crianças e salvando vidas. A Children's tem nos ajudado a oferecer um serviço especializado de excelência, ano após ano. Somos muito gratos", agradeceu Dr. Ulisses Croti.

Depois, o diretor internacional da CHL para o Brasil, Andreas Tsakisto, apresentou a CHL e mostrou um histórico da preferia entre o Brasil e a ONG. Depois, foi a vez da chefe do Serviço de Fisioterapia da UTI Cardiopediátrica do HCM, Lilian Goraieb, apresentar a importância da fisioterapia respiratória na reabilitação de uma criança pós-operada, bem como os próximos desafios para a área.

Camila ressaltou a importância de participar do curso. “Foi um encontro para troca de experiências teóricas, acadêmicas, práticas e científicas e mais ainda para definir diretrizes de melhor assistência das crianças cardiopatas. Durante as palestras, houve uma extubação comentada e transmitida ao vivo dentro da UTI do HCM de uma criança no pós-operatório imediato de cirurgia cardíaca. São informações que farão a diferença em nossos atendimentos”, destacou.

Dados da doença são alarmantes