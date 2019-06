Atividades serão promovidas na Cidade Universitária da Unifev; 6º CIENP deve ter a participação de cerca de 1800 profissionais da educação da região e de outras cidades brasileiras

publicado em 06/06/2019

A 6ª edição será promovida entre os dias 17 e 19 de julho, em Votuporanga (Foto: Divulgação)

A prática de vivências e o compartilhamento de experiências são tradicionalmente incentivados pela programação do CIENP – Congresso Internacional de Educação do Noroeste Paulo. Na 6ª edição, que será promovida entre os dias 17 e 19 de julho, em Votuporanga, serão cerca de 60 oficinas e minicursos ministradas por profissionais reconhecidos nacional e internacionalmente.

A partir do tema central “Competências Socioemocionais e os Processos Educativos para o Século XXI”, os encontros práticos abordarão áreas como Competências Socioemocionais, Inovação e Tecnologia, Metodologias Educacionais, Ensino-aprendizagem, Educação Especial, Gestão Educacional, Desenvolvimento Infantil, Ludicidade, Profissão Docente, Arte, Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Matemática, Currículo, Educação Infantil, Literatura e Língua Inglesa.

“Cada professor participará de três oficinas. São momentos importantes e de imersão ao conhecimento. A partir desse encontro, nossos profissionais da educação saem reabastecidos de novidades que podem levar para dentro da sala de aula, estimulando o desenvolvimento dos alunos”,destacou Ederson Marcelo Batista, coordenador executivo do ADE Noroeste Paulista. Até o fim da tarde desta quarta-feira (5/6), cerca de 1.500 inscrições em oficinas/minicursos tinham sido concluídas.

6° CIENP

Este ano, o CIENP será promovido de 17 a 19 de julho, em Votuporanga, e terá como tema “Competências Socioemocionais”, com palestras com Leandro Karnal, Nino Paixão, Fernando Moraes e Luciana Brites, no Centro de Eventos Valério Giamatei (Ilha do Pescador). Os participantes ainda participarão das oficinas/minicursos, na Cidade Universitária da Unifev. O encerramento da programação será com o musical circense "O Rei do Show".