Por falta de verba, o serviço no hospital de Votuporanga havia sido suspenso; anúncio foi feito na manhã desta terça-feira

publicado em 11/06/2019

Com a presença da equipe médica e autoridades locais, Torrinha anunciou o retorno da especialidade na Santa Casa (Foto: Érika Chausson/A Cidade)

Érika Chausson

erika@acidadevotuporanga.com.br





Depois de sete anos de suspensão no serviço, a Santa Casa de Votuporanga anunciou na manhã desta terça-feira o retorno da neurologia clínica no hospital local. O comunicado foi realizado no auditório Espaço Unifev Saúde, pelo provedor Luiz Fernando Góes Liévana, o Torrinha, com a presença da equipe médica da instituição, do prefeito João Dado e demais autoridades locais.

Por falta de verbas no passado, os atendimentos de neurologia clínica e cirúrgica sofreu um rompimento, no entanto, a partir de agora, toda a população votuporanguense poderá contar com os serviços prestados pela equipe de seis médicos neurologista para a neurologia clínica.

A Santa Casa de Votuporanga investiu na contratação de profissionais para proporcionar a assistência a casos clínicos de maior gravidade. A equipe de neurologia é liderada pelo Dr. Vitor Roberto Pugliese Marques e faz parte do time: Ana Elisa de Castro Mariano, Andressa Rolim Braga Gadelha Guerzoni, Luísa Guilherme Ronchi, Karla Ricarti Nodari, Pedro Henrique de Abreu Macedo e Lionel Valsechi.

Segundo o provedor do hospital, Torrinha, reforçou que este retorno é extremamente importante a população de Votuporanga. “A todo momento nós buscamos isso que foi tirado há sete anos por falta de recurso, e agora é um prazer voltar com os atendimentos de neuro clínica”, afirmou.

Conforme repassado para o jornal A Cidade, cerca de 80% dos atendimentos da neurologia clínicas serão realizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Atendimentos

A neurologia clínica acompanhará doenças vasculares cerebrais, escleroses múltiplas, doenças neurológicas infectocontagiosas, cefaleia, epilepsia, doenças neuromusculares, demência, distúrbios de movimentos e doenças heredo-degenerativas.

O serviço irá garantir mais rapidez nos atendimentos, melhor tratamento e otimização dos recursos de saúde. Os profissionais já estão atuando no hospital desde a semana passada, em parceria com a clínica médica do hospital e Pronto Socorro, sendo acionados quando houver necessidades.

Em casos mais graves, os pacientes ainda serão transferidos para instituições de saúde de outros municípios. “Se o paciente puder ser estabilizado aqui na Santa Casa pela neuro clínica, ela ficará por aqui. Mas, se tiver que fazer uma intervenção cirúrgica, com certeza mandarão para Rio Preto”, explicou.

Neurologia Cirúrgica

Assim como a neurologia clínica, a neurológica cirúrgica também foi interrompida por falta de recursos para a Santa Casa de Votuporanga. Segundo o provedor do hospital ao jornal A Cidade, por enquanto, este atendimento continuará suspenso.

‘Posteriormente estamos buscando recursos para a volta da neuro cirurgia aqui no hospital, que requer um investimento hoje de R$ 800 mil por mês para retornarmos com os atendimentos”, concluiu.

Torrinha ainda disse que a Santa Casa também está preparada para o retorno da neurologia cirúrgica, faltando apenas alguns equipamentos para credenciar a UTI (Unidade de Terapia Intensiva), e a partir disto, está capacitada para receber a neuro cirurgia.

“Estou com uma ligação muito importante com o Eduardo Bolsonaro, filho do presidente. E estou pedindo a todo momento este recurso mensais para que a neuro cirurgia também volte para cá”, finalizou.