A aula inaugural foi realizada na manhã do último sábado (18/05), no Tiro de Guerra de Votuporanga

publicado em 21/05/2019

No total, 80 crianças entre 8 e 12 anos participam do projeto promovido em parceria com o Fundo Social (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

O Prefeito João Dado e a Primeira-dama e Presidente do Fundo Social de Solidariedade, Mônica Pesciotto de Carvalho, participaram da aula inaugural do Projeto Soldado Mirim, no último sábado (18/05), no Tiro de Guerra de Votuporanga, vinculado à Secretaria Municipal da Cidade. No total, 80 crianças entre 8 e 12 anos participam do projeto promovido em parceria com o Fundo Social.

O Prefeito agradeceu a presença de todos. “Desejamos a todos os novos soldados mirins um ótimo aprendizado, tornando-se cidadãos mais comprometidos com o crescimento de nossa Votuporanga e do nosso Brasil”.

A Primeira-dama e Presidente do Fundo Social demonstrou a alegria por mais uma turma que se inicia. “É o terceiro ano que o projeto, criado no Governo João Dado, é realizado. Estou feliz e espero que essas crianças tenham bons aprendizados”.

Os encontros acontecem aos sábados, das 8h às 11h30, no Tiro de Guerra de Votuporanga, localizado na Rua Rio Grande, número 2021. Para colaborar com o deslocamento das crianças, haverá transporte em alguns pontos estratégicos da cidade.

Entre as ações desenvolvidas com o grupo estão: Noções Básicas de Ordem Unida, Ética e Civismo, Noções de Primeiros Socorros, Educação para o Trânsito, Educação Ambiental, Educação Antidrogas e Visitas à Câmara Municipal. Os integrantes do grupamento de Soldados Mirins também são multiplicadores dessas atividades em eventos como desfiles e atividades cívicas.

Histórico