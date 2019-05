O espetáculo acontece neste domingo, no palco do Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”, com entrada franca

publicado em 06/05/2019

concerto acontecerá no palco do Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo” (Foto:Prefeitura de Votuporanga)

Neste domingo (12/5), é comemorado o Dia das Mães e, para homenageá-las, a Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria da Cultura e Turismo, preparou um concerto especial a ser apresentado pela Orquestra Sinfônica da Escola Municipal de Artes, sob regência do maestro Mazinho Sartori. O concerto acontecerá no palco do Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”, às 20h30. O convite é aberto a toda a população, com entrada franca.

O repertório é composto por clássicos populares que marcaram época e ainda vivem na memória, encantando os ouvidos de todas as gerações, dentre eles, ABBA, Roberto Carlos e The Carpenters. Para tanto, foram elaborados arranjos musicais específicos para cada música, de maneira a aproximar o máximo possível da sonoridade original de referência.

O Centro de Convenções fica na Av. dos Bancários, 3299, bairro Vale do Sol.

Orquestra Sinfônica da Escola Municipal de Artes

A Orquestra Sinfônica da Escola Municipal de Artes “João Cornachione – Oscarito” é fruto do trabalho desenvolvido pela Prefeitura através do programa intitulado “Projeto Sinfônico”. Composta por alunos, professores e músicos votuporanguenses convidados, ela realiza concertos nas principais datas comemorativas do calendário, além de marcar presença em eventos como o Fliv e o aniversário da cidade.





Serviço:

Concerto Especial Dia das Mães "Inesquecível"

Local: Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo – Av. dos Bancários, 3299, Vale do Sol

Data: 12 de maio de 2019

Hora: 20h30