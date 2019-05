A votuporanguense Isabel Rocha recebeu medalha de ouro, enquanto Antônia conquistou prata e o bronze ficou para Ângela e Cidinha

publicado em 31/05/2019

As competições de dama, xadrez e natação estão previstas para este sábado (1/6) (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A delegação de Votuporanga está participando com êxito da 23ª edição do JORI (Jogos Regionais dos Idosos), promovida em Santa Fé do Sul neste ano. Na manhã desta sexta-feira (31/5), a equipe feminina se destacou no atletismo. A votuporanguense Isabel Rocha recebeu medalha de ouro, enquanto Antônia conquistou medalha de prata e o bronze ficou por conta de Ângela e Cidinha.

Entre 29 cidades participantes, Votuporanga também se destacou na coreografia, ficando em 7º lugar. Os atletas seguem disputando o título nas modalidades de tênis de mesa, tênis de campo, bocha, buraco, malha, dança de salão e dominó masculino e feminino.

As competições de dama, xadrez e natação estão previstas para este sábado (1/6). O evento se encerra no domingo (2/6).

A delegação está sendo representada por 70 atletas, 2 monitores, 1 professor e pela chefe da delegação, Neyde Salles.