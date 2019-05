Elas podem ser feitas exclusivamente via internet, no site www.consesp.com.br, até o dia 26 de maio

publicado em 22/05/2019

As inscrições para os dois Concursos Públicos da Prefeitura de Votuporanga terminam nesta semana. Elas podem ser feitas exclusivamente via internet, no site www.consesp.com.br, até o dia 26 de maio de 2019 (horário de Brasília). No total, são 28 vagas entre os Concursos Públicos nº 001/2019 e nº 002/2019. A organização, aplicação e correção do Concurso Público serão de responsabilidade da Consesp – Concursos, Residências Médicas, Avaliações e Pesquisas Ltda.

Para o Concurso Público nº 001/2019 são ofertadas oito vagas entre Educador Infantil, PEB II – Educação Física e PEB II – Inglês. Os salários variam de R$ 2.632,76 a R$ 3.109,76. Para inscrever-se o candidato deverá recolher o valor correspondente a R$ 65.

Já para o Concurso Público nº 002/2019 são 20 vagas entre Agentes Comunitários de Saúde para os bairros Parque das Nações, Colinas, Pozzobon, Cecap, Vila Paes, Vila América e Policlínica, além de Agente Operacional I – Serviços Gerais (Feminino e Masculino), Agente Operacional VI – Alvenaria e Construção, Agente Operacional VII – Direção Veicular, Técnico do Executivo VIII – Administração Geral I, Técnico do Executivo XIV – Tecnologia da Informação III e Técnico em Educação X – Desenvolvimento Infantil II.

Os salários variam de R$ 1.224,99 a R$ 1.890,10. Para inscrever-se o candidato deverá recolher o valor correspondente ao nível de escolaridade do cargo/função escolhido, sendo R$ 35 para Ensino Fundamental e R$ 50 para Ensino Médio.

As provas objetivas (escritas) serão realizadas em Votuporanga, na data provável de 23 de junho de 2019, nos horários e em locais a serem divulgados por meio de Edital próprio que será afixado no local de costume da Prefeitura, por meio de jornal com circulação no município e do site www.consesp.com.br, com antecedência mínima de 3 dias.

É de responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais e comunicados referentes a este concurso público divulgadas, até sua homologação, no site da Consesp. A partir da homologação as publicações serão feitas exclusivamente pela Prefeitura através do Diário Oficial Eletrônico, no endereço eletrônico www.votuporanga.sp.gov.br/n/doe e no endereço eletrônico www.votuporanga.sp.gov.br no link Cidadão - Concursos.