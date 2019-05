Arrecadação foi feita durante gincana promovida com os alunos e entregue no sábado (dia 25)

publicado em 28/05/2019

s donativos foram entregues no sábado (dia 25), no final da gincana (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

A Santa Casa de Votuporanga recebeu uma doação que mexeu com nossos corações, literalmente. As turmas de hidroginástica da Prefeitura da cidade se uniram em prol de um bem comum: ajudar o próximo. Uma gincana foi organizada pela professora Thais Helena Grandizoli, e movimentou as turmas para que arrecadassem, aproximadamente 700 quilos de alimentos. Os donativos foram entregues no sábado (dia 25), no final da gincana.

De acordo com Thais, ajudar a Santa Casa sempre esteve entre as suas metas. “Sempre tive vontade de ajudar e como temos um grupo muito grande de alunos e todas as ações que realizamos eles me apoiam em tudo, dessa vez, quis ajudar a Santa Casa e eles abraçaram a causa com muito amor e carinho o que resultou nessa arrecadação”, contou.

O secretário de esportes e lazer José Ricardo da Cunha (Mineiro) esteve presente e fez questão de elogiar a ação dos alunos da hidroginástica. “É incrível como ainda temos pessoas que se importam com os outros e essa iniciativa só é louvável pela credibilidade que a Santa Casa nos passa, pela transparência, pelo atendimento e como ela está sendo comandada por toda sua diretoria e pelo provedor. Parabéns à hidroginástica e ao Hospital que está recebendo esta doação que ajudará muito”, disse.

Para o provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, o resultado dessa gincana só teve um campeão: o Hospital. “Vocês não fazem ideia do quanto fico emocionado com a atitude de cada um aqui que colaborou com esta causa. Nossos pacientes que agradecem todo esse carinho em forma de doação. Só tenho a dizer muito obrigado, mesmo de coração”, falou.