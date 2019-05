O primeiro passo para adotar uma criança é procurar a Vara da Infância e Juventude, que funciona no Fórum de Votuporanga

publicado em 19/05/2019

A Vara da Infância e Juventude fica no Fórum de Votuporanga; 50 casais aguardam (Foto: A Cidade)

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br

É demorado e bastante burocrático o processo para adotar uma criança no Brasil. De qualquer forma, há 50 casais na fila de espera para adoção na Vara da Infância e Juventude de Votuporanga. No entanto, as crianças negras são as mais rejeitadas.

Segundo o órgão que funciona no Fórum local, o número de casais varia bastante porque pessoas começam a residir na cidade e outras deixam o município. Em junho de 2017, a estatística funcionava diferente e na época 55 casais estavam na fila; destes, 22 passavam pelo estágio de convivência com a criança ou adolescente.

Atualmente, quando o casal inicia o estágio de convivência, ele deixa de estar na estatística de espera. Hoje em Votuporanga apenas seis casais estão nesta fase para adoção. O prazo desta etapa é estipulado pelo juiz e observadas as peculiaridades de cada caso.

Além das crianças negras, as que são filhas de pessoas que tiveram problemas com álcool e/ou drogas também sofrem rejeição.

De acordo com a Vara da Infância e Juventude, o primeiro passo para adotar uma criança é procurar o órgão. A idade mínima para se habilitar à adoção é 18 anos, independentemente do estado civil, desde que seja respeitada a diferença de 16 anos entre quem deseja adotar e a criança a ser acolhida. Os documentos necessários são: identidade; CPF; certidão de casamento ou nascimento; comprovante de residência; comprovante de rendimentos ou declaração equivalente; atestado ou declaração médica de sanidade física e mental; certidões cível e criminal.

Posteriormente, é necessário fazer uma petição – preparada por um defensor público ou advogado particular – para dar início ao processo de inscrição para adoção (no cartório da Vara de Infância). Após a aprovação, o nome será habilitado a constar nos cadastros local e nacional de pretendentes à adoção.