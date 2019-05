Professor Roberto Malta estará na Santa Casa na próxima terça-feira (21/5) para falar sobre os riscos para o bebê; evento é gratuito

publicado em 17/05/2019

O Encontro de Famílias Grávidas, é promovido pela Instituição e SanSaúde ( Foto: Santa Casa de Votuporanga)

Na próxima terça-feira (21/5), as gestantes têm compromisso na Santa Casa de Votuporanga. O Encontro de Famílias Grávidas, promovido pela Instituição e SanSaúde, irá falar sobre um assunto muito interessante e importante: a toxoplasmose, a partir das 19h30.

O professor Roberto Malta aguarda o público na Sala de Treinamentos. A toxoplasmose é uma infecção causada por um parasita microscópico chamado Toxoplasma gondii, que pode ser grave na gestação.

O coordenador do Encontro e enfermeiro obstetra, Rodrigo Ribeiro, explicou o motivo do tema. “Os riscos, principalmente se adquirida no primeiro trimestre, são ocorrência de aborto espontâneo, hidrocefalia (acúmulo de "água" no crânio do bebê), retardo mental, lesões oculares (coriorretinite), cegueira, surdez, convulsões e atraso do desenvolvimento. A maioria das mulheres não apresenta sintomas, por isso é tão importante este bate-papo”, contou.

Ele explicou que a ingestão de carnes cruas ou malpassadas e o consumo de frutas e hortaliças mal lavados ou de água contaminada são a fonte mais comum de infecção por toxoplasmose. Os felinos -- como o gato doméstico -- são os únicos animais que transmitem a doença pelas fezes.

Rodrigo adiantou que, para determinar se o bebê foi contaminado, é necessária a coleta de sangue do cordão umbilical (cordocentese), que só pode ser realizado após 18 semanas de gestação. “No caso de já estar infectado, o tratamento só deve começar depois do seu nascimento. Se iniciado precocemente e realizado de forma correta, pode impedir a toxoplasmose congênita. Contudo, se o neném já tiver tido contato com o parasita, pode nascer com graves sequelas”, afirmou.

O enfermeiro contou que serão explicados os cuidados para a mulher prevenir a doença. “Esperamos vocês para uma troca de informações, visando saúde e qualidade de vida para a mamãe e a criança”, complementou.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, convidou a todos a participar. “É um projeto que envolve a comunidade. Abrimos nosso Hospital para que as mamães e familiares possam tirar dúvidas e aprenderem mais sobre este universo único que é a gravidez”, finalizou. O Encontro é gratuito e a entrada é pela guarita – Rua Osvaldo Padovez.