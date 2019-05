Gabriel Góes faturou a 2ª colocação do programa Credo, Que Delícia! comandado por Danielle Noce, Paulo Cuenca e Michael Levine

publicado em 09/05/2019

Gabriel Ferreira Góes, de 20 anos, juntamente com a sua companheira de equipe Ana Carolina Paiva dos Reis, 22 anos (Foto: Unifev)

O egresso do curso de Gastronomia da UNIFEV Gabriel Ferreira Góes, de 20 anos, juntamente com a sua companheira de equipe Ana Carolina Paiva dos Reis, 22 anos, participou, recentemente, do 7º episódio do reality show Credo, Que Delícia!, exibido pelo canal GNT. Na oportunidade, a dupla conseguiu faturar a 2ª colocação da disputa, que contou com a participação de mais dois times.

O jovem, formado pelo Centro Universitário de Votuporanga em 2017, explicou que durante o episódio intitulado o Doce Sol Nascente, a dupla tinha que se inspirar em aspectos da cultura japonesa para a realização de suas receitas. O principal desafio consistia em duas provas: a primeira para a releitura de um temaki doce e a segunda exigia a criação de um bolo de cinco andares, imitando uma pagoda, formato arquitetônico dos tradicionais edifícios do País.

“Ao longo da atração, eu e a Ana conseguimos um ótimo e surpreendente desempenho. Sem dúvida, testou meus conhecimentos adquiridos na graduação. Fiquei bastante realizado com o nosso resultado”, destacou.

O ex-aluno também contou que pretende se inscrever em outros programas do gênero. “A partir de agora, quero trabalhar em diversas regiões do Brasil, para adquirir uma bagagem maior. Além de me especializar mais para que, futuramente, possa ter meu próprio negócio”, finalizou.