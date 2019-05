A seleção ocorreu em dois períodos, em que 400 meninos foram avaliados

publicado em 10/05/2019

Peneira: 400 garotos foram avaliados em Votuporanga (Foto: Daniel Castro/A Cidade)

Dois garotos terão oportunidade de ingressar nas categorias de um dos maiores clubes do país: o Corinthians. Nesta quinta-feira (9), no campo do Complexo Esportivo da Unifev, na cidade universitária, foi realizada uma peneira que selecionou um atacante e um goleiro.

Os selecionados são o atacante João Pedro Zelioli Bernini, de 10 anos, nascido em Votuporanga, e o goleiro Kãuan dos Santos Batista, de 12 anos, que nasceu em Riolândia. Os garotos se apresentarão no Parque São Jorge, em São Paulo, no próximo dia 20. Até o dia 24 eles passarão por avaliação no Timão em suas respectivas categorias.

A peneira do Corinthians em Votuporanga foi organizada pela Escolinha de Futebol Meninos da Alvinegra, coordenada pelo técnico Murilo Lopes. A seleção ocorreu em dois períodos, em que 400 meninos foram avaliados. Garotos de Votuporanga e de mais 20 cidades participaram da peneira.