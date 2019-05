Ação está programada para os períodos da manhã e da tarde; objetivo é orientar a população sobre a prevenção e o tratamento da hipertensão arterial

publicado em 08/05/2019

O objetivo é orientar a população sobre a prevenção e o tratamento da hipertensão arterial (Foto:Unifev)

Os cursos de Farmácia e Medicina da UNIFEV realizarão, no próximo sábado (dia 11), uma série de atendimentos gratuitos à comunidade, nas praças São Bento e Benedito Lopes de Oliveira (onde está localizada a Concha Acústica). A iniciativa, programada para os períodos da manhã e da tarde, faz parte das campanhas Maio: mês da medição e Farmacêutico na Comunidade, cujo objetivo é orientar a população sobre a prevenção e o tratamento da hipertensão arterial.

Na oportunidade, alunos e docentes da Instituição estarão aplicando testes de nível de glicemia e aferindo a pressão arterial das pessoas que passarem pelos locais. Além disso, promoverão encaminhamentos à rede municipal de Saúde, para os que apresentarem alterações.

De acordo com os coordenadores das graduações, Prof. Dr. Roberto Carlos Grassi Malta (Farmácia) e Prof. Me. Mauro Esteves Hernandes (Medicina), a ação serve para reforçar o papel socialmente responsável do Centro Universitário de Votuporanga. “A pressão alta é responsável por causar cerca de 9,4 milhões de mortes a cada ano. Por isso, é nosso dever promover ações que enfatizem maneiras de prevenir a doença para a melhoria da qualidade de vida e do bem-estar da comunidade”, destacou.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3405-9990.

ATENDIMENTOS:

Data: 11/05 (sábado)

Horário: 8h às 18 horas