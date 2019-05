Grupo de voluntários entregou dezenas de peças para Bazar do Bem, auxiliando na manutenção dos atendimentos da Santa Casa

publicado em 09/05/2019

As voluntárias fazem doações duas vezes por ano de artesanato, enchendo a loja de capricho, mãos de fada e muita beleza (Foto:Santa Casa de Votuporanga)

Com peças lindas e de encher os olhos, o grupo Bordados do Bem chega até o Bazar do Bem da Santa Casa de Votuporanga. As voluntárias fazem doações duas vezes por ano de artesanato, enchendo a loja de capricho, mãos de fada e muita beleza.

Os números demonstram toda dedicação ao próximo. Foram entregues nesta remessa: dois saquinhos de lixo, cinco porta-assadeiras, 65 panos de prato, um puxador de geladeira, três toucas de lã, três capas de galão de água, duas toucas de cabelo, um avental, 11 toalhas de lavabo, duas toalhas de bebê, além de conjuntos de tampa de fogão e guardanapos.

Os itens serão comercializados no Bazar, a preços populares. Toda a renda é direcionada para o Grupo de Humanização do Hospital, que busca maneiras de oferecer um atendimento cada vez melhor aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). É a corrente do amor, em que a doação se reverte em acolhimento.

Amália Maria Cuin Genari vê o projeto, que teve início com sua mãe, beneficiar centenas de assistidos. “Somos em 15 mulheres que se reúnem na minha casa às terças-feiras. A ideia de minha mãe Adélia em colaborar com Instituições foi ganhando forma e hoje fazemos doações duas vezes ao ano para Santa Casa, Barretos e Jales”, contou.

Flávia Granjeiro faz parte do grupo e tem uma relação de carinho pelo Bazar do Bem. “Sou amiga da Dona Daisy Góes Liévana, uma das fundadoras. Eu bordei várias peças para o Bazar, quando migrei para Bordados do Bem. Este trabalho faz muito bem para gente”, afirmou.

Rosmeire Alves Gonzalez Becari é uma das voluntárias que acompanhou o projeto desde o início. “É sempre uma grande satisfação trazer as peças para a Santa Casa. Sabemos que o dinheiro irá auxiliar na manutenção dos atendimentos, levando ainda mais conforto e acolhimento para os pacientes”, disse.

A presidente do Bazar, Carla Angélica Candido, agradeceu as doações. “Vocês não imaginam o bem que estão fazendo. Nosso artesanato estava com estoque no fim e a vinda de vocês potencializou nosso setor, inclusive pensando no Dia das Mães”, destacou.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, enalteceu a iniciativa. “Vocês não sabem a diferença que o Bazar faz em nosso Hospital. Graças a doações da população, de grupos como Bordados do Bem, podemos investir ainda mais em Humanização, comprando materiais, lençóis, instrumentos, beneficiando nossos pacientes. Cada contribuição reflete em mais amor aos nossos assistidos”, ressaltou.