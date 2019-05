Érika Chausson

erika@acidadevotuporanga.com.br

Alunos da unidade de Votuporanga do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo foram as ruas, na manhã desta quarta-feira, para se manifestar contra o bloqueio de aproximadamente 30% das verbas destinadas à educação, o que afeta o IFSP. De acordo com os organizadores do movimento, 500 pessoas estiveram no ato; segundo a Polícia Militar, 150 participaram.

Com cartazes com diversas frases contra o bloqueio e a favor da educação, o movimento partiu da praça São Bento e seguiu pela rua Amazonas até chegar a Concha Acústica da cidade. Estudantes de outras entidades educacionais, como o polo da Etec do município também estiveram presentes, assim como docentes e representantes de outros movimentos.

Por conta de um decreto do dia 29 de março, o MEC realizou, em 30 de abril, o bloqueio de dotação orçamentária no valor em torno de 30% para as universidades e institutos. Conforme a reitoria do IFSP, o bloqueio gera um impacto, se mantido até o final do exercício, correspondente a R$ 35 milhões no orçamento.

A ação poderá comprometer a execução das atividades planejadas de ensino, pesquisa e extensão dos 36 campi do IFSP. Atualmente, há um grupo de trabalho dentro do IFSP discutindo os impactos que o bloqueio do orçamento trará para cada um dos campi.

Durante a manifestação, os alunos falaram sobre seus direitos básicos, como a educação, e ainda como o corte nos recursos pode prejudicar a formação acadêmica. O professor do IFSP, Carlos Eduardo, se posicionou a favor da iniciativa dos estudantes em relação à atual situação da instituição. “Eu, como professor, estou muito orgulhoso de ver os meus alunos aqui. Nós falamos que hoje a aula é na rua e quem está ministrando esta aula não são os professores, são os alunos”, afirmou.

O professor Cadu, como é chamado pelos alunos, ainda frisou que é importante dar apoio ao movimento, já que o contingenciamento que o governo anunciou prejudica o desenvolvimento da instituição. “É um corte de 30% que vai para pagar conta de energia elétrica, de água, material de limpeza, algo básico para qualquer instituição. Sem isso você não faz pesquisa, não faz extensão, não tem ensino, por isso os alunos estão nas ruas protestando contra esse corte que ameaça o funcionamento dos institutos federais de todo país”, finalizou.

Todos os estados e o Distrito Federal registraram ontem manifestações contra o bloqueio de recursos para a educação anunciado pelo Ministério da Educação. Pela manhã, houve atos em ao menos 149 cidades. Universidades e escolas também fizeram paralisações.