publicado em 22/04/2019

A Galego conta com unidades nos estados de São Paulo, Mato Grosso e Rondônia (Foto: A Cidade)

Da redação

Após rumores de que a empresa Truck Galego estaria fechando suas portas em Votuporanga, o jornal A Cidade verificou a situação com a firma, que negou o boato e garantiu a permanência das atividades.