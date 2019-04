Com a mudança, o município implanta a sustentabilidade e a economia de energia.

publicado em 10/04/2019

Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança, fez a troca da iluminação de todos os 62 cruzamentos semafóricos do Município. Desde 2017, todos os semáforos contam com iluminação de Led, sendo cerca de 70% com módulos de Led (bolachas) e 30% com lâmpadas.

Com a implantação do novo sistema, o consumo de energia foi reduzido em aproximadamente 90% em todos os pontos. Segundo o Secretário Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança, Jair de Oliveira, a mudança só traz benefícios para o Município.

“Além de ser sustentável, ser benéfico para o meio ambiente, a Prefeitura economiza com a iluminação dos semáforos. São dois itens importantes para o Município, a sustentabilidade e a economia”, afirmou.