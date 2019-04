Com o tema “Vida ativa, vida longa!” a estratégia visa estimular a população para a prática de atividades físicas através do movimento “Agita Votuporanga”

publicado em 05/04/2019

O intuito é promover estímulos a saúde, qualidade de vida e principalmente atividade física (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Prefeitura de Votuporanga promoverá ações gratuitas em virtude do Dia Mundial da Atividade Física, na Concha Acústica “Profº. Geraldo Alves Machado” na próxima terça-feira (9/4), das 8h às 10h, juntamente com a celebração do Dia Nacional da Promoção de Saúde e Qualidade de Vida.

Com o tema “Vida ativa, vida longa!” a estratégia visa estimular a população para a prática de atividades físicas através do movimento “Agita Votuporanga”. Serão proporcionados exercícios relacionados a dança, zumba, funcional e alongamento. O intuito é promover estímulos a saúde, qualidade de vida e principalmente atividade física.

A atitude da Prefeitura de Votuporanga conta com o apoio do Nasf (Núcleo de Apoio à Saúde da Família) e Academia da Saúde, programa idealizado pelo Ministério da Saúde. Há também parceria com a Unifev, que possibilitará procedimentos preventivos de saúde, como aferição de pressão, juntamente com a população, através dos cursos da área de saúde da instituição.

O Setor de Controle de Endemias e Zoonoses (Secez) da Secretaria da Saúde também participará do evento com orientações voltadas aos cuidados básicos com escorpião e dengue.





Recomendações





Crianças e jovens com idades entre 5 a 17 anos devem acumular pelo menos 60 minutos atividade física diária. Para essa faixa etária, carga de atividades podem ser realizadas como parte de jogos, brincadeiras, corridas, saltos, etc.

Em adultos entre 18 e 64 anos de idade, a atividade física inclui atividades de lazer, entre elas, dança, caminhada, natação, ou exercícios planejados. A fim de melhorar funções cardiorrespiratórias e musculares, ossos, reduzir o risco de DNT e depressão.

Já para adultos com 65 anos ou mais, o recomendado são atividades relacionadas a caminhar, dançar, natação, andar de bicicleta, esportes ou exercícios planejados. Os idosos devem fazer pelo menos 150 minutos de intensidade moderada atividade física aeróbica durante a semana ou fazer pelo menos 75 minutos de intensidade vigorosa atividade física aeróbica durante a semana ou uma combinação equivalente de atividade moderada e de intensidade vigorosa.