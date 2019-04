Mulher de Votuporanga esqueceu no balcão e ela pegou carteira com R$ 900

Uma mulher de Votuporanga foi condenada a 1 ano de reclusão por furto de uma carteira em uma lanchonete no centro de Votuporanga, no ano passado. Ela vai cumprir a pena em regime aberto.

De acordo com a sentença, a vítima esqueceu a carteira no balcão do estabelecimento. Logo em seguida um homem viu a carteira e perguntou aos presentes quem era o dono. Neste momento a mulher se apresentou e disse ser dela, ficando com os R$941,00.

Ao notar o esquecimento, a verdadeira dona retornou ao local e não encontrou mais a carteira. Ao consultar as imagens do sistema de segurança a autora do furto foi identificada e detida pela polícia.