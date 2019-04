Campanha PAN Saúde agora tem novos integrantes: alunos do primeiro ao quinto ano do Ensino Fundamental I

publicado em 15/04/2019

Foram 138 quilos de alimentos, que serão utilizados pelo Serviço de Nutrição e Dietética do Hospital (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

A solidariedade é contagiosa e não tem contraindicação. A Escola Sesi vivencia uma ação totalmente do bem, que liga esporte com generosidade e amor ao próximo. A campanha PAN Saúde está movimentando toda a instituição e ganhou reforços recentemente: os alunos do Ensino Fundamental I.

E essa galera já mostrou para que veio. Nesta semana, o Sesi fez uma nova doação para a Santa Casa de Votuporanga. Foram 138 quilos de alimentos, que serão utilizados pelo Serviço de Nutrição e Dietética do Hospital.

O professor de Educação Física, Denis Thyago de Oliveira, veio trazer a contribuição acompanhado de alguns alunos. “Os estudantes do primeiro ao quinto anos aderiram ao projeto. É extremamente importante esta participação dos pequenos, agregando na formação deles. Estamos incentivando a solidariedade, empatia, com a certeza de que serão cidadãos melhores”, afirmou.

As novas equipes também receberam nomes de países que integram o Pan-Americano, a exemplo das demais. São elas: Paraguai, Argentina, Peru, Chile e Bolívia, respectivamente.

O campeonato do bem teve início com arrecadação de alimentos. Nesta primeira fase, foram entregues aproximadamente 200 quilos de mantimentos em março para o Hospital, único que atende o Sistema Único de Saúde (SUS) da cidade. “Apresentei uma lista com base nas maiores necessidades da Santa Casa. Cada item vale uma quantidade de pontos, que são revertidos para o time. Entre as solicitações estão produtos de limpeza, alimentos, higiene, material de consumo e etc”, explicou Denis.

A iniciativa irá acontecer até outubro, quando ocorrerão os Jogos Estudantis do Sesi. “Eles farão doações mensalmente e somando a pontuação. Os alunos estão muito empolgados, pensando em ações em prol da Instituição”, complementou.