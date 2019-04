Encontro, que teve início na última segunda-feira (dia 15), segue nos próximos dias com debates sobre Direção de Arte, Fotografia e Planejamento

publicado em 16/04/2019

A abertura contou com a palestra do profissional e especialista Eduardo Barros, que abordou o tema Transformação Digital (Foto:Comunicação Unifev)

O curso de Publicidade e Propaganda da UNIFEV deu início à sua Semana de Profissionais na última segunda-feira (dia 15), no Auditório do Campus Centro da Instituição. O evento, direcionado a alunos e profissionais da área, ocorre até o próximo dia 18, e é aberto a toda comunidade.

A abertura contou com a palestra do profissional e especialista Eduardo Barros, que abordou o tema Transformação Digital. Logo em seguida, a noite também teve a presença do Prof. Me. Kisarum Alexandre, que falou sobre Criatividade Quântica e Victor Manachini, que encerrou com o assunto Inovação para Negócios.

Segundo Barros, o mercado necessita, cada vez mais, de líderes com novos ideais e projetos. “Lidere a mudança. Chame para você a responsabilidade. Pode até parecer assustador no início, mas você vai agradecer a bagagem adquirida depois de todo esse processo”, ressaltou.

Para a coordenadora da graduação da UNIFEV, Profa. Ma. Vanessa Mara Pagliarani Zeitune, o Encontro tem o objetivo de despertar e oferecer aos alunos uma nova visão da área.

“Estamos em constante atualização dos meios de comunicação. Por isso, mais do que compartilhar informações, criamos um evento para debater sobre diversos temas da atualidade e compreender o perfil do profissional atual. Atualização e inspiração para os alunos e toda a comunidade”.





A Semana de Profissionais segue até a próxima quinta-feira (dia 18).

Confira, abaixo, a programação completa:





16/04 (terça-feira)

19h30 - Relação Jornalismo e a Publicidade e Propaganda, com Wender Rodrigues

21h20 - Fotografia, com Bruno Bertoldo

17/04 (quarta-feira)

19h30 - Planejamento de uma agência de Publicidade, com Elisandréia Dias