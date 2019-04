O CONSEG - Conselho Comunitário de Segurança - Centro de Votuporanga elegeu, em assembleia geral, a sua nova diretoria para o biênio 2019/2020.

publicado em 02/04/2019

Conselho de Segurança de Votuporanga elege nova diretoria (Foto: CONSEG)

O CONSEG - Conselho Comunitário de Segurança - Centro de Votuporanga elegeu, em assembleia geral, a sua nova diretoria para o biênio 2019/2020. O órgão colegiado envolve a sociedade civil e representantes dos setores de segurança pública, como as polícias Civil e Militar, Câmara Municipal, Prefeitura de Votuporanga, entre outros.

Durante a assembleia geral, os integrantes do CONSEG elegeram por unanimidade como presidente para os próximos dois anos, o jornalista Emerson Bortolaia, tendo como vice-presidente o advogado Walter Francisco Sampaio Neto; 1º secretário, a professora universitária, Elimeire Alves, 2º secretário, o policial civil e professor universitário Jairo Bertelli Gabaldi, além dos membros natos, o capitão da Polícia Militar e comandante da 3ª CIA de Votuporanga, Érick Reisthatter e o delegado-assistente Seccional da Polícia Civil, Márcio Nosse.

A nova diretoria toma posse no comando do CONSEG em cerimônia solene que será realizada no dia 24 de abril, no plenário da Câmara Municipal de Votuporanga. A posse a nova diretoria será feita pelo presidente atual do CONSEG, o jornalista Bruno Camargo, que comandou o órgão nos últimos dois anos.

O CONSEG

O CONSEG é um grupo de pessoas do município que se reúne para discutir e analisar, planejar e acompanhar a solução de seus problemas comunitários de segurança, desenvolver campanhas educativas e estreitar laços de entendimento e cooperação entre as várias lideranças locais.

Cada Conselho é uma entidade de apoio à Polícia Estadual nas relações comunitárias, e se vinculam, por adesão, às diretrizes emanadas da Secretaria de Segurança Pública, por intermédio do Coordenador Estadual dos Conselhos Comunitários de Segurança.

As reuniões ordinárias de cada Conselho são mensais, realizadas normalmente no período noturno, em imóveis de uso comunitário, segundo uma agenda definida por período anual.

A Secretaria de Segurança Pública tem como representantes, em cada CONSEG, o Comandante da Polícia Militar da área e o Delegado de Polícia Titular do correspondente Distrito Policial.

Sua legitimidade tem sido reconhecida pelas várias esferas de Governo e por institutos independentes, o que permite afirmar que os CONSEGs representam, hoje, a mais ampla, sólida, duradoura e bem sucedida iniciativa de Polícia orientada para a comunidade em curso no Brasil.

Os CONSEGs, em sua fundação, foram implantados em 522 municípios (municípios populosos admitem mais de um conselho). São 84 CONSEGs na capital, 55 na região metropolitana e 337 no interior e litoral, totalizando 476 conselhos. Novos CONSEGs têm sido homologados pela Segurança Pública. Os Líderes comunitários interessados em participar do CONSEG, devem procurar o Conselho de seu bairro ou município.

A participação da comunidade como um todo é essencial para que a parceria entre a Polícia Civil e a Polícia Militar tenham êxito na prevenção ao combate a criminalidade. E os CONSEGs exercem papel importante nesta política de governo.

Presidente

O novo presidente do Conselho Comunitário de Segurança Pública é jornalista, tem 42 anos, casado, possui dois filhos, chefe de Comunicação da Câmara Municipal de Votuporanga; diretor do Conselho de Pastores Evangélicos, idealizador do Votugospel, diretor de um portal de notícias de Votuporanga e região.

Emerson é membro do CONSEG há seis anos, ocupou as diretorias de eventos, foi vice-presidente do órgão no mandato do atual presidente Bruno Camargo, sendo eleito para comandar a entidade pelos próximos dois anos. Possui experiência na área de segurança pública, já integrou o Conselho Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança e do COMAD (Conselho Municipal de Políticas Públicas contra as Drogas).

