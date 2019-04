Alunos da UNIRP vieram conhecer a estrutura do prédio que é um dos cartões postais da cidade

publicado em 26/04/2019

Alunos da UNIRP vieram conhecer a estrutura do prédio que é um dos cartões postais da cidade (Foto:Prefeitura de Votuporanga)

Na última quinta-feira (25/04), o Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagalli” recebeu a visita de dois estudantes do curso de arquitetura e urbanismo do Centro Universitário de Rio Preto (Unirp). Os discentes Jéssica Maria dos Santos e Luiz Fernando Martins Chiuchi, acompanhados do arquiteto e urbanista, Guilherme Clemente David, vieram até Votuporanga para analisar a estrutura do local.

O objetivo dos estudantes foi levantar dados técnicos e iconográficos sobre o prédio do Centro de Cultura e Turismo, para a realização do trabalho de conclusão de curso de ambos. Durante a visita, foi feita uma explanação sobre o histórico, estruturação e convênios com o Ministério do Turismo para realização do mesmo.

O local conta com uma moderna arquitetura e é um dos cartões postais do município, além de contribuir para o desenvolvimento de atividades culturais. O prédio abriga biblioteca, museu, sala de cinema, espaço para exposições, auditório aberto, sala de oficinas, cafeteria e, além disso, a estrutura da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo.