Em parceria com a Prefeitura, unidade oferece vagas para cursos Educador Social e Confeccionista de Patchwork

publicado em 07/03/2019

Senac Votuporanga abre inscrições para cursos gratuitos (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Dois cursos serão ofertados pelo Senac Votuporanga em parceria com a Prefeitura do Município por meio do Programa Senac de Gratuidade. Com o total de 46 vagas gratuitas, as matrículas para as duas formações – que têm início em março – serão realizadas na próxima semana.

O curso Educador Social será ministrado na Escola Municipal Faustino Pedroso, às segundas e quintas-feiras, das 19 horas às 22h30, já as aulas do curso Confeccionista de Patchwork serão no Parque da Cultura, às terças e quartas-feiras, das 14 às 17 horas.

“Por meio dessa parceria com a Prefeitura e com o CTMO, seguimos o compromisso de levar nossa forma de fazer educação para além da estrutura física da unidade, no intuito de promover a cidadania e a atitude empreendedora em outros pontos da cidade”, destaca Eliane Baltazar Godoi, gerente do Senac Votuporanga.

Os interessados devem procurar a unidade, que fica na Rua Guaporé, 3221, nos dias 7 e 8 de março. O atendimento para as matrículas será das 9h às 18h30 e os documentos necessários para se candidatar a uma das vagas são RG, CPF e comprovante de escolaridade.

Sobre o Programa Senac de Gratuidade

O Senac São Paulo tem compromisso com o desenvolvimento de pessoas, por meio de ações educacionais que estimulem o exercício da cidadania e a atuação profissional transformadora e empreendedora, de forma a contribuir para o bem-estar da sociedade. Dessa forma, o Programa Senac de Gratuidade é um dos principais da instituição.

Cursos:

Educador Social - 26 vagas

Inscrições: 07 e 08 de março de 2019

Data: de 18 de março a 11 de junho 2019

Aulas: segundas e quintas-feiras, das 19 horas às 22h30

Local: Escola Municipal Faustino Pedroso

Confeccionista de Patchwork - 20 vagas

Inscrições: 07 e 08 de março de 2019

Data: de 19 de março a 1° de outubro de 2019

Aulas: terças e quartas-feiras, das 14 às 17 horas

Local: Parque da Cultura

Serviço:

Inscrições para cursos em parceria com a Prefeitura

Data: 7 e 8 de março de 2019

Horário: das 9 horas às 18h30

Local: Senac Votuporanga

Endereço: Rua Guaporé, 3.221 – Nova Boa Vista – Votuporanga/SP