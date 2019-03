Primeira-dama e Presidente do Fundo Social reuniu representantes de entidades e instituições parceiras para definir detalhes do evento deste ano

publicado em 09/03/2019

Primeira-dama reuniu representantes de entidades para definir detalhes do evento (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Se você tem roupas, agasalhos, cobertores, alimentos, sapatos, acessórios, móveis, entre outros utensílios domésticos em bom estado pode ir separando porque no dia 6 de abril o Mutirão da Solidariedade passará em todas as casas de Votuporanga, a partir das 8 horas, para recolher esses itens. O evento, realizado pelo Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura em parceria com diversas entidades e instituições, será promovido novamente este ano para ajudar as pessoas que mais precisam.

A Primeira-dama e Presidente do Fundo Social de Solidariedade, Mônica Pesciotto de Carvalho, reuniu representantes de entidades, das Secretarias Municipais e de diversas instituições para definir detalhes do evento que mobilizará centenas de voluntários. Neste ano, a cidade será dividida em 15 setores para abranger todas as casas. As 30 escolas municipais da Prefeitura também servirão como pontos fixos de arrecadação durante a semana que antecede o Mutirão para permitir que as pessoas que não estiverem em suas casas no dia 6 de abril também consigam fazer suas doações.