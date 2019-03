Esta é a primeira vez que o curso será ministrado por meio do Programa de Educação Profissional da Prefeitura. Portanto, profissionais que buscam novos conhecimentos ou aperfeiçoamento podem fazer as inscrições no Senac, localizado na rua Guaporé nº 3221, no bairro Santa Luzia, e apresentar os documentos pessoais, RG e CPF.

As aulas destinam-se a estudantes e profissionais da área de programação de sistemas ou desenvolvimento de software que desejam atuar no setor ou pessoas que desejam desenvolver seus próprios aplicativos. O aluno deverá ter idade mínima de 16 anos e os interessados devem ficar atentos para o fato de que são apenas 15 vagas e as inscrições são por ordem de chegada.

O curso é inteiramente gratuito e será promovido no período noturno, às segundas e quartas-feiras, das 19h15 às 22h45, de 27 de março a 20 de maio. Durante o período, o aluno irá desenvolver a interface do aplicativo, considerando o protótipo e a arquitetura da informação, além de implementar as rotinas de programação com base na interface e no banco de dados e testar o aplicativo, identificando problemas e propondo melhorias. Mais informações pelos telefones 3426-6700 e 3406-1488.