Curso será ministrado através da parceria com o Senai e tem por objetivo o desenvolvimento de competências relativas às técnicas de trabalho e processos para confecção de móveis

publicado em 27/03/2019

Prefeitura abre inscrições para curso de Construtor de Móveis (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Sempre voltada para a melhor formação profissional do trabalhador, a Prefeitura de Votuporanga, por intermédio da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, via Centro de Treinamento de Mão de Obra "Altino Regiani", informa a abertura de inscrições para o curso de qualificação profissional de Construtor de Móveis. O curso será ministrado através da parceria com o Senai e tem por objetivo o desenvolvimento de competências relativas às técnicas de trabalho e processos de utilização de ferramentas manuais e máquinas estacionárias para confecção de móveis.

São apenas 19 vagas e as inscrições vão até o dia 1º de abril, sendo que as aulas irão acontecer de 08 de abril a agosto. Podem se inscrever pessoas com no mínimo 18 anos de idade e a 6ª série do nível fundamental completa. "Mas, atenção, as inscrições somente podem ser feitas no balcão do Senai ou pelo site da instituição", informa o diretor do CTMO, José Carlos Leme de Oliveira.

O curso aborda os temas desenho; figuras e sólidos geométricos; tipos de linhas utilizadas no desenho técnico; escala; corte; perspectiva isométrica; projeção ortográfica; cotagem; madeira; painéis reconstituídos de madeira; máquinas e ferramentas; instrumentos; ferragens e acessórios; confecção de móvel.

De acordo com o secretário do Desenvolvimento Econômico, Flávio Piacenti Junior, "nos contatos que temos com industriais, uma das principais queixas é quanto à carência muito grande de mão-de-obra especializada, o que faz com que, muitas vezes, são as próprias indústrias que acabam por formar o profissional", revela, destacando que "com este curso, teremos um profissional melhor preparado, instruído de forma acadêmica, com mais qualificação e apto para suprir a demanda junto às indústrias", assinala.