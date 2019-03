Cidade

Curso de Enfermagem iniciará atendimentos gratuitos à comunidade neste sábado

Atividades serão realizadas no Espaço Explosão (na rua Amazonas, entre as ruas Ceará e Paraíba), sempre aos sábados, no período da manhã

publicado em 13/03/2019

As atividades seguem até o final do mês de maio (Foto: Unifev) O curso de Enfermagem da Unifev iniciará, neste sábado (dia 16), no período da manhã, uma série de atendimentos gratuitos à comunidade, no Espaço Explosão (na rua Amazonas, entre as ruas Ceará e Paraíba). As atividades seguem até o final do mês de maio, sempre aos sábados, no mesmo horário e local já citados. Os alunos, supervisionados pela docente da graduação Profa. Ma. Maria Aparecida do Carmo Dias, realizarão orientações para a prevenção e o tratamento da hipertensão arterial. Nas oportunidades, os universitários também estarão aferindo a pressão arterial das pessoas que passarem pelo espaço, além de encaminhamentos à rede municipal de Saúde, para os que apresentarem alterações. “Atualmente, a maioria das pessoas que sofrem com a doença não tem acesso a informações sobre hábitos saudáveis e medidas preventivas. Nosso objetivo é abordar quem estiver passeando pelo comércio e levar soluções simples e úteis. Além disso, é uma ótima oportunidade de introduzir os estudantes a situações reais de trabalho”, destacou a docente. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3405-9990.

