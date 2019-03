No segundo domingo do mês, os pacientes, colaboradores e acompanhantes são agraciados com repertório especial

publicado em 13/03/2019

O nosso objetivo, através da musicoterapia, é realizar intervenção social para a área da saúde (Foto: Santa Casa)

Arte de encantar e de cuidar. Uma sintonia de tons, de dons, de amor. A cada nota, uma sensação, uma emoção. A cada atendimento, um vínculo. Assim, músicas e Medicina se unem em prol dos pacientes.

A Igreja Congregação Cristã no Brasil trouxe o projeto “Saúde no Tom” para a Santa Casa de Votuporanga. No segundo domingo de cada mês, sete músicos voluntários se apresentam com música erudita sacra na Instituição, de forma totalmente gratuita. Alegria, bem-estar tomam conta de colaboradores, médicos, acompanhantes e pacientes.

O encarregado regional de Música, Cláudio Márcio Gonçalves, deu detalhes do repertório. “Escolhemos canções mais calmas, que emocionam e que são agradáveis aos ouvidos. O nosso objetivo, através da musicoterapia, é realizar intervenção social para a área da saúde, proporcionando alegria e força”, destacou.

Cláudio contou que estudos afirmam que a música causa, dependendo do seu ritmo, aumento ou diminuição de batimentos cardíacos. “Libera dopamina e traz bem-estar. Este projeto é desenvolvido em algumas cidades do Brasil e optamos por iniciar em Votuporanga com Hospital, por entender que é o melhor local a ser explorado. Na região, é precursor”, disse.

Ele explicou que a Igreja procurou o Grupo de Trabalho de Humanização (GTH) da Instituição. “Apresentamos um projeto e alinhamos a proposta. Fomos no domingo (10/3) e ficamos ainda mais motivados com a iniciativa”, complementou.

O presidente do GTH, Adriano Marques, ressaltou a ação. “A música se insere como melhoria de qualidade de vida para o paciente internado, estendendo a todos que rodeiam. O assistido se torna protagonista, potenciando seu tratamento. Incentivamos estas ferramentas terapêuticas, possibilitando a integração de pensamentos, emoções e sentidos em relação aos processos de adoecimento, internação e até nos momentos finais da vida”, enfatizou.