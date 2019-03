Durante a entrevista, o artista falou um pouco sobre sua carreira, novos trabalhos e sobre a promoção que está rolando

publicado em 20/03/2019

Seu Moço participou de entrevista na Cidade FM na tarde desta quarta-feira (Foto: Érika Chausson/A Cidade)

Érika Chausson

erika@acidadevotuporanga.com.br





O cantor sertanejo Seu Moço esteve durante a tarde desta quarta-feira em Votuporanga e participou de um bate-papo nos estúdios da Cidade FM. Durante a entrevista, o artista falou um pouco sobre sua carreira e os novos sucessos de seu trabalho.

A paixão pela música surgiu aos 11 anos de idade quando acompanhava seu pai Sergio Vançan, um renomado cantor de MPB, por diversas cidades. São 19 anos dedicados profissionalmente à música, há seis anos vem divulgando seu show sertanejo eletrizante e divulgando suas músicas autorais por todo Brasil.

Seu Moço sempre usou e abusou do sertanejo, misturando com os outros estilos de gêneros, assim tendo um repertório diferente e contagiante. Com oito CDS lançados e um DVD, Seu Moço preparou com muito carinho a música “Quem Diria”, atual sucesso com participação da dupla Vini e Lucas.

“A gente queria parar de falar um pouco sobre cachaça e falar mais de amor, aquele carinho e romantismo pelas mulheres”, contou o cantor.

Seu Moço ainda falou sobre os próximos passos de sua carreira, como a gravação de seu próximo DVD e o lançamento de clipes e novas músicas. “Vou gravar meu segundo DVD agora e também um clipe muito legal desta música nos próximos dias, porque ela merece (risos)”, comentou.

Durante a conversa, o artista frisou que suas canções sempre reforçam suas características nas apresentações. “Eu tento trazer um pouco do que é o Seu Moço nos shows para as minhas músicas. Não sigo nada do que está no mercado, do que é tendência. Eu gravo o que eu tenho vontade, na minha pegada e assim as pessoas já conhecem o meu trabalho”.

Para finalizar, Seu Moço cantou as músicas mais conhecidas de seu repertório e ainda contou sobre a promoção que está rolando. “Desta música ‘Quem Diria’ nós lançamos uma promoção. As pessoas que gravarem um vídeo e postarem com a hashtag #quemdiriaseumoço vão concorrer a uma viagem para a Bahia com direito a acompanhante”, concluiu.