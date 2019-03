Votuporanguenses tiveram bom desempenho na 3° Etapa do Open Monte Aprazível de Jiu-Jitsu; equipe voltou para casa com 9 medalhas, sendo 4 de ouro, 3 de prata e 2 de bronze

publicado em 25/03/2019

Os votuporanguenses tiveram um bom desempenho na competição (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Os atletas da equipe da Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Votuporanga/Unifev participaram, no último domingo (24/03), da 3° Etapa do Open Monte Aprazível de Jiu-Jitsu. A equipe se destacou com a conquista de nove medalhas. Cerca de 500 atletas de diversas cidades da região participaram desta edição do evento.

Os votuporanguenses tiveram um bom desempenho na competição. Os destaques da equipe que conquistaram o 1º lugar em suas categorias foram: Ricardo Casado, na categoria Master Faixa Azul até 75 quilos, Jordão Sabino dos Santos, categoria Master Faixa Branca até 90 quilos e Maurício Barberan categoria Faixa Azul adulto acima de 95 quilos, que também conquistou o 2° lugar na categoria Absoluto Faixa Azul, além de Arthur Lopes Maia, que ficou com o título na categoria Infanto-Juvenil Faixa Laranja até 70 quilos.

Já o 2º lugar ficou para Wendrik loran Pereira Silva Latorre, Infanto-Juvenil Faixa Laranja até 60 quilos e Emerson José dos Reis Kojima, categoria Master Faixa Preta até 90 quilos.