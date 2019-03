Equipamentos estão instalados em dois pontos da cidade: São João e Simonsen; atividades são totalmente gratuitas para promoção da saúde e bem-estar da população

publicado em 14/03/2019

O programa desenvolve em todo o país diversas ações (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Cuidar da saúde de forma integral é um hábito que todos devem ter desde a infância. Assim, será possível ter um envelhecimento saudável e com qualidade de vida. Uma das atitudes que pode ajudar a envelhecer com saúde é a prática de atividades físicas. Os parâmetros atuais recomendam 150 minutos de exercícios moderados por semana para manter a saúde e o condicionamento físico. Para incentivar essa prática saudável, a Prefeitura de Votuporanga oferece o Programa Academia da Saúde, do Sistema Único de Saúde.

No município de Votuporanga, há duas Academias da Saúde localizadas no bairro São João (na praça em frente à Unidade de Saúde) e Distrito de Simonsen (na praça existente no final da Rua São Paulo), onde são desenvolvidas diversas atividades acompanhadas por profissional de Educação Física. Toda a população pode usufruir das ações deste programa gratuitamente.