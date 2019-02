A empresa que realiza a manutenção da iluminação pública em Votuporanga foi alvo de reclamações feitas pelos parlamentares

publicado em 26/02/2019

A quinta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga foi realizada na noite desta segunda-feira (Foto: Wender Rodrigues)

Daniel Castro

Diversos assuntos foram abordados na quinta Ses são Ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga, na noite desta segunda-feira, entre eles o serviço prestado pela empresa que realiza a manutenção da iluminação pública da cidade.

Primeiro a usar a tribuna no tempo destinado a fala dos vereadores foi Mehde Meidão Slaiman Kanso (PSD), chefe do Poder Legislativo. Ele reclamou do número de furtos e golpes que estão acontecendo na cidade. “Se você entrar em um banco, eles tiram a sua cueca, mas não tem alguém para fiscalizar. Eu não posso admitir que os bancos de Votuporanga não têm segurança nenhuma”, reclamou. Ele lembrou que no último final de semana, uma agência da cidade foi alvo de furto.

O parlamentar falou ainda sobre as inúmeras reclamações que Casa de Leis recebe em relação a diversos problemas na cidade. “O telefone toca de cinco em cinco minutos. É a pior administração de Câmara que estou passando é essa. As cobranças são muitas e as realizações são poucas”, contou.

O Professor Casali (PSD) falou sobre o projeto para parceria entre Sebrae e o município, que levará ações sobre empreendedorismo para as escolas municipais. “O conteúdo é abordado através de oficinas, que estimulam os alunos a aprenderem sobre empreendedorismo”, disse.

Entre algumas reclamações, o vereador Osmair Ferrari falou da empresa que presta manutenção da iluminação pública. Ele observou que a população está reclamando bastante da prestação de serviço. “Muitas vezes o barato sai caro”, apontou, se referindo ao fato de muitas vezes uma licitação sai em um preço mais em conta, porém a prestação do serviço não é a melhor possível.

Marcelo Coienca (MDB) entende que existe um descaso por parte da empresa. Rodrigo Beleza (SD) contou que há muitas reclamações sobre o serviço. “O prefeito pode resolver isso, basta cancelar o contrato e fazer outra licitação”, apontou.

Antônio Carlos Francisco (SD) destacou que são necessárias melhorias na pista que liga Votuporanga a Parisi, uma vez que a via receberá um grande tráfego durante a realização do OBA Festival.

Serginho da Farmácia (SD) apresentou um anteprojeto de lei que trata sobre a proibição de suspensão de fornecimento dos serviços de água e esgoto pela Saev Ambiental em vésperas de finais de semana e feriados.

Chandelly Protetor (PTC) contou que esteve em Brasília com seus colegas vereadores em busca de verbas para o município. Ele revelou que a visita foi bastante produtiva e que Votuporanga deve receber muitos recursos para diversas áreas.

Dr. Ali criticou a remuneração dos funcionários do Estado. Conforme ele, servidores já ficaram 12 anos sem receber reajuste, e a última vez que recebeu foi há quatro anos. “E vai continuar assim”, disse.

Silvão (PSDB) falou que o PSDB em Votuporanga fez diferente em relação ao partido em outras localidades. “Em 16 anos, fez uma revolução em Votuporanga”, falou.

Rodrigo Beleza (SD) falou sobre a obra de recapeamento da vicinal Ângelo Commar. Na opinião dele, o serviço não foi feito de forma correta. “Fica aí o meu questionamento sobre esse serviço. Até o final do ano haverá buracos novamente”, garantiu.

Wartão também comentou sobre a visita a Brasília, onde vereadores foram em busca de recursos para Votuporanga.