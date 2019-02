O comunicado foi realizado pela Prefeitura Municipal de Votuporanga nesta terça-feira

publicado em 12/02/2019

As obras serão realizadas em cada um desses trechos em dias separados (Foto: Reprodução)

A Pacaembu Construtora e a Prefeitura de Votuporanga comunicam que as obras para a substituição das tubulações com histórico de vazamentos da rede de abastecimento do bairro Ana Munhoz, também conhecido como Residencial Vida Nova Votuporanga II, terão início no dia 27 de fevereiro. A partir de segunda-feira, 18 de fevereiro, a Construtora vai iniciar a sinalização de solo nos 36 trechos de rua onde ocorrerá a substituição dos tubos.

As obras serão realizadas em cada um desses trechos em dias separados, de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h, exceto aos sábados, domingos e feriados. Nesse período, o trecho em obras terá o abastecimento suspenso e, em casos necessários, um caminhão pipa da SAEV Ambiental estará à disposição das respectivas residências.

O prazo previsto para a conclusão das obras, incluindo a restauração do pavimento asfáltico, sinalização e nova pintura das guias é de 120 dias. Até a conclusão definitiva, a Construtora irá manter no bairro uma equipe de engenharia à disposição dos moradores para o atendimento e o esclarecimento de dúvidas.