Trabalho de prevenção está sendo desenvolvido nas escolas de Votuporanga; atitude visa garantir a segurança e o bem-estar dos alunos

publicado em 14/02/2019

A medida conta com a parceria da Polícia Militar, com o intuito de proporcionar mais segurança aos alunos que utilizam esse serviço (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança da Prefeitura de Votuporanga realiza neste início de ano letivo uma importante ação de fiscalização em transporte escolar. A medida conta com a parceria da Polícia Militar, com o intuito de proporcionar mais segurança aos alunos que utilizam esse serviço.

De acordo com o Diretor de Transporte e Fiscalização da Secretaria, José Ferrari Neto, a ação será intensificada em todas as escolas de Votuporanga. “Garantir as boas condições na circulação das crianças é nosso dever. Além de prevenir acidentes, temos como objetivo atestar o bem-estar no transporte dos alunos”, finalizou.

Agentes de Trânsito também estão direcionando as orientações para crianças, para que elas tenham cuidado e fiquem atentas ao uso de cintos de segurança, por exemplo. A Prefeitura de Votuporanga realizou diversas ações de melhorias no trânsito do município, e essa é mais uma atitude que visa a proteção de vidas nas ruas da cidade.

Critérios